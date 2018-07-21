Три человека погибли в результате столкновения маршрутки и грузовика в Ленобласти

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Грузовик и маршрутка столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, сегодня около 8.00 в деревне Хапо-Ое водитель автомобиля Scania допустил занос прицепа, в результате чего тот выехал на встречную полосу, где в него врезался маршрутный автобус ПАЗ. В результате дорожной аварии погибли трое пассажиров автобуса, еще два человека, в том числе водитель ПАЗ, получили травмы средней степени тяжести", - сказали в ГУ МВД.

По информации ГУ МЧС по Ленингдадской области, сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств в поселке Хапо-ое поступило в 8.23 субботы.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области и пожарно-спасательная служба Шлиссельбурга: семь человек и две единицы техники.