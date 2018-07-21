Два ребенка погибли в Липецкой области, после того как их плот перевернулся

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Два человека утонули в реке Дон в Липецкой области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 13.45 со дна реки Дон в районе населенного пункта Черепянь Лебедянского района были извлечены два тела. Тела погибших переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшие - дети 10 и 14 лет.

"Четверо подростков соорудили плот и плыли на нем по реке, когда плот опрокинулся. Двоим удалось выплыть на берег, двое других не смогли спастись. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли спасти детей", - отметил собеседник агентства.