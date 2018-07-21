Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург, погибли пять человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По одной из отрабатываемых версий, автомобиль "Фольксваген Поло", за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки "Вольво". В это время по встречной полосе двигался автомобиль "Лексус". Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком", - отметил Горелых.

От удара "Фольксваген" занесло и он столкнулся с "Лексусом". В результате водитель и четыре пассажира "Фольксвагена" погибли. Среди погибших есть дети.

Движение транспорта временно ограниченно. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.