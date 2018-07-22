Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье.

"Сегодня около 4:20 мск на 774 километре трассы Р-22 "Каспий" 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 38-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя, 83-летняя и 53-летняя пассажиры автомобиля "Лада Приора" и 39-летняя пассажир автомобиля "Лада Гранта". В больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир автомобиля "Лада Приора".

В настоящее время на месте ДТП находится руководство регионального управления МВД, работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.