В крови капитана перевернувшейся под Астраханью лодки были наркотики

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, который в воскресенье вечером катал на реке Бузан под Астраханью девятерых детей, трое из которых погибли, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в понедельник.

"По предварительным данным, вечером 22 июля местный житель 1991 года рождения, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр - лодка опрокинулась, и дети оказались в воде", - сказал Хегай.

Он отметил, что шестерых потерпевших удалось спасти, трое детей - 2004, 2008 и 2010 годов рождения - утонули.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления по области, Камызякского межрайонного следственного отдела, следователей-криминалистов, сотрудников Волгоспаса, МЧС и УМВД России по области.

Лодка с девятью детьми перевернулась в районе села Калинино (Володарский район) на реке Бузан в 10-15 метрах от берега. Трое детей погибли. Тело одной девочки уже найдено.

Возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).