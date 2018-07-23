Спецпредставитель Путина предложил обучать школьников "цифровой гигиене"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Учебные программы по соблюдению в интернете "цифровой гигиены" необходимы российским школам, при этом цифровая грамотность должна быть неотделима от грамотности в целом, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"В школах должны появиться учебные программы по соблюдению в сети цифровой гигиены. Банальные упражнения, которые должны знать дети и выполнять их так же естественно, как чистить зубы каждый день. Простые правила: не надо записывать пароли на бумажке, а сами они должны быть длинными и сложными. Не надо делиться доступом к собственным ресурсам. Всегда помнить, что все, что ты пишешь в Сети, может попасть к другому человеку", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

На вопрос издания, будут ли такие занятия отдельными уроками в школьной программе, спецпредставитель президента РФ отметил, что это должна быть "целенаправленная политика всей школы при взаимодействии с ребенком".

При этом он обратил внимание на то, что "цифровая грамотность должна быть неотделима от грамотности в целом".

"Существует, к примеру, проект "Тотальный диктант", который вырос как частная инициатива, а сейчас стал общероссийской программой, которой мы все гордимся. Подобного рода инициативы надо развивать, в том числе и в плане цифровой грамотности населения", - сказал Песков.