В России

На острове Врангеля собрали около 100 тонн металлолома

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе экспедиции на острове Врангеля с начала работ собрали более 90 тонн металлолома и металлического мусора, сообщили в округе в понедельник.

"Всего силами военных экологов планируется переработать и подготовить к отправке 630 тонн старого металла. К отправке уже приготовлено 85 тонн металлолома. Также будет вывезено еще 320 тонн, собранных в 2017 году", - говорится в сообщении.

В 2018 военные экологи впервые работали в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома "Звездный".

Остров Врангеля - российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа.

Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Теги: остров Врангеля

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