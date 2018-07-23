Экипаж камчатского судна получил медали МЧС за спасение в море северокорейских рыбаков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Медали МЧС России "За спасение погибающих на водах" вручили членам экипажа камчатского судна "Петр Ильичев", который в декабре 2017 года спас тонущих северокорейских рыбаков, сообщило Главное управление (ГУ) МЧС по краю в понедельник.

"Вручая ведомственные награды, заместитель начальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Андрей Литвинюк искренне поблагодарил представителей экипажа судна за мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, операция по спасению северокорейских моряков, которые находились на деревянной шхуне по колено в воде (в лодке была течь) прошла 10 декабря 2017 года в Японском море. Камчатское судно "Петр Ильичев" тогда держал путь в южнокорейский порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР.

"В этот день около 16:00 местного времени матрос Павел Александрин, находясь на палубе, услышал крики о помощи и сообщил об этом остальным членам экипажа, а также доложил на ходовой мостик. Как рассказал капитан судна Анатолий Пименов, было принято решение поставить судно бортом на ветер, чтобы прикрыть шхуну от ветра и волны, после чего "Петр Ильичев" начал дрейфовать к шхуне", - сообщает пресс-служба.

В это время палубная команда готовила средства спасения - спасательную сетку, спасательный круг, спасательный конец с выброской, лоцманский трап. С помощью этих средств экипажу удалось поднять на борт своего судна рыбаков - трое из них были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне. Его тело также подняли на борт "Петра Ильичева".

Спасенным оказали первую помощь, предоставили теплую сухую одежду, душ с горячей водой, питание и доставили в порт Владивосток.

Как выяснилось позже, северокорейская шхуна вышла в море еще 6 декабря. Уже на следующий день (7 декабря) на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать, позже на ней обнаружилась течь, в результате чего шхуна начала тонуть. 10 декабря рыбаки были спасены экипажем российского судна.

В январе нынешнего года, когда "Петр Ильичев" вернулся в Петропавловск-Камчатский, его капитану Анатолию Пименову тогда была вручена благодарность от руководства ГУ МЧС.