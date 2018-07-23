Группу жителей Забайкалья спасли из тайги

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали из тайги вертолетом Ми-8 группу местных жителей, которые не смогли выбраться в населенный пункт из-за размыва дороги в Красночикойском районе Забайкальского края, сообщило региональное главное управление МЧС.

Группа местных жителей на грузовом автомобиле возвращалась с покоса в населенный пункт Черемхово, в пункт назначения они не прибыли, связь с ними отсутствовала. О происшествии родственники немедленно заявили в полицию и единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Поиски пропавших были организованы силами работников национального парка "Чикой" и сотрудниками Отдела МВД по Красночикойскому району. В силу того, что район поиска очень обширен и удален от районного центра, работа наземной группировки потребовала бы много времени. Для осмотра территории был поднят самолет авиалесоохраны. С его помощью грузовик с людьми были обнаружен на лесной дороге. Их дальнейшему движению препятствовал размытый дождями участок дорожного полотна.

Для эвакуации людей из Читы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту находилась группа спасателей государственного учреждения "Забайкалпожспас". Летчики МЧС смогли найти место для посадки вертолета неподалеку от обнаруженного грузовика с людьми. Эвакуированных доставили в конечную точку их движения село Черемхово, их жизнь и здоровье вне опасности.