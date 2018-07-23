ФСБ ликвидировала канал поставок огнестрельного оружия из стран ЕС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с органами МВД России и Росгвардии пресекла деятельность преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ, сообщил ЦОС ФСБ.

"По местам проживания задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

Кроме того, прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Члены преступной группы задержаны. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению их противоправной деятельности.