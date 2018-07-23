Главу комитета Госдумы по культуре назначат до конца недели

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председателя комитета Госдумы по культуре, должность которого освободилась после смерти в середине июня режиссера Станислава Говорухина, могут назначить до ухода парламента на каникулы, этот пост с наибольшей вероятностью может занять председатель редколлегии газеты "Культура" Елена Ямпольская, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Источники издания в нижней палате парламента сказали, что уже в среду депутат Ямпольская может провести его первое ознакомительное заседание. "Про назначение Ямпольской неофициально слышали уже все, но официальных сообщений не было",— сказал газете зампред комитета по культуре от ЛДПР Олег Лавров. Он ожидает, что "назначение произойдет после 23 июля, после чего соберется комитет".

Ранее Госдума решила не назначать главу комитета по культуре в течение 40 дней после смерти 14 июня его прежнего председателя - режиссера Станислава Говорухина. Ранее ожидалось, что комитет может не получить нового руководителя до конца весенней сессии работы парламента. Последнее заседание Госдумы перед уходом на каникулы состоится 27 июля.

"Коммерсантъ" напоминает, что Ямпольская работает в Госдуме первый созыв, она входит в партию "Единая Россия" и президентский Совет по культуре. Сначала она стала зампредом комитета по делам национальностей, а потом первым зампредом комитета по информационной политике. За почти два года работы в Госдуме она стала соавтором пяти законотворческих инициатив.