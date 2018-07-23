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Более половины россиян выступили за активизацию связей с США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более трети россиян считают, что отношения между Россией и США улучшатся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

83% россиян знают о прошедшей встрече президентов России и США в Хельсинки 16 июля, каждый второй (48%) опрошенный считает, что отношения после встречи лидеров двух стран не изменятся, еще 38% думают, что отношения между странами улучшатся. Обратного мнения придерживаются 3% респондентов, отмечается в предоставленных "Интерфаксу" в понедельник данных опроса ВЦИОМ.

Отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются лучше, чем до него: соответствующий индекс вырос на 2 % жо -72% 18 июля 2018 года). Среди россиян по-прежнему преобладают негативные оценки. О напряженности между странами говорят 39% респондентов, еще 29% оценивают отношения как прохладные. О добрососедстве и дружбе сказали только 1-2% опрошенных.

54% респондентов считают необходимым активизировать культурные связи между Россией и США, 55% - сотрудничество в сфере безопасности, 52% считают нужным наладить политические связи, 50% - экономические связи с США.

США россияне характеризуют как страну, которая вмешивается в дела других государств (86%), 75% считают Америку агрессивной, еще 68% - влиятельной. Из положительных черт россияне выделяют развитую науку США (76%) и демократичность государства (37%).

Комментируя результаты опроса, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что встреча в Хельсинки не привела к изменениям в оценках россиян отношений с США.

"Глубина противоречий между нашими странами настолько велика, а Дональд Трамп настолько связан внутриполитическими проблемами, что серьёзного прорыва достигнуто не было. Россияне сегодня весьма реалистично, без завышенных ожиданий смотрят на перспективы преодоления конфликта с Западом", - цитирует пресс-служба ВЦИОМ Федорова.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 июля. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Россия, США, ВЦИОМ
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