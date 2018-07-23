Лидер самарской ОПГ "Законовские" осужден на три года колонии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд Железнодорожного района Самары вынес приговор лидеру преступной группы "Законовские" Сергею Гафурову и двум его сообщникам по делу о нападении и хранении боеприпасов.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает в понедельник, что в апреле 2016 года Гафуров предложил своему сообщнику за вознаграждение в 110 тыс. рублей организовать нападение на местного жителя.

В свою очередь осведомленный источник агентства "Интерфакс" уточнил, что жертвой покушения был предприниматель, у которого якобы был крупный долг перед Гафуровым.

СУ СКР в пресс-релизе отмечает, что в 2016 году Гафуров незаконно приобрел пистолет, переделанный из газового сигнального пистолета, и семь патронов, а также ручную осколочную гранату в сборе с взрывателем. Позднее боеприпасы лидер ОПГ передал на хранение третьему сообщнику.

Приговором суда Гафурову назначено три года колонии общего режима. Его действия квалифицированы по части 4, 5 статьи 33, пункту "г" части 2 статьи 111 УК РФ (пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа), части 1 статьи 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов).

В зависимости от степени и роли участия в преступлениях второму соучастнику назначено 2 года, другому - шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года сотрудники ФСБ, расследуя дело об убийстве местного бизнесмена Вадима Винокурова (его тело с 22 огнестрельными ранениями обнаружили на собственном катере на реке Татьянка в Самаре в мае 2014 года - ИФ) задержали несколько активных членов ОПГ "Законовские".

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении киллера ОПГ "Законовские", в сентябре 2017 года был обнаружен схрон с оружием ОПГ.

В августе 2017 года на основании показаний киллера сотрудники ФСБ задержали лидера "Законовских" Гафурова.

До недавнего времени ОПГ "Законовские" считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с "солнцевским" криминальным кланом.