Пять человек пострадали при взрыве газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, пять человек получили травмы в результате хлопка газо-воздушной смеси на судоремонтном заводе в Волжском. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" представитель Южного СУ на транспорте СК РФ Анна Терземан в понедельник.

"В результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них доставлены в больницу, еще двое от госпитализации отказались", - сказала Терземан.

Она отметила, что в настоящее время продолжается проверка по факту происшедшего.

Ранее сообщалось, что в понедельник на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел взрыв газа. Погибли три человека, еще несколько пострадали.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.