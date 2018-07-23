Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению, а кадровикам - проверять соискателей на наличие долгов, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов в понедельник.

"Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь (долг по алиментам - ИФ), будь добр перемещаться пешком", - сказал Аристов в ходе круглого стола, посвященного теме алиментов.

Он добавил, что этот законопроект по недопуску к экзамену в автошколе в процессе разработки Минюстом, он одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым, который предложил применять аналогичные меры не только в адрес должников по алиментам.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам", - сказал Аристов.

Он добавил, что приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника. "Поэтому мы полагаем, что как только работодатель обнаружил должника, сообщает судебным приставам, можно по электронной почте", - добавил Аристов.