Пятерых мужчин осудили в Екатеринбурге за нападения на "неславян"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге вынес приговор пятерым молодым людям за нападения на людей неславянской внешности и размещение в интернете экстремистских материалов, сообщили в СКР по Свердловской области в понедельник.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по ч.ч.1,2 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", совершенные организованной группой), ч.ч.1,2 ст.282.1 УК РФ (организация и участие в экстремистском сообществе), п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд приговорил одного молодого человека к лишению свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 197 тыс. рублей. Еще одного - к 120 часов обязательных работ и штрафу в 45 тыс. рублей, третий был оштрафован на 40 тыс. рублей.

"Двое оставшихся подсудимых признаны виновными в инкриминируемых им деяниях, однако от назначенного наказания они освобождены в связи с истечением срока давности", - отмечается в пресс-релизе

По данным следствия, пятеро молодых людей 1996-1999 гг.р., состоявших с марта 2014 по январь 2016 г. в экстремистском сообществе, размещали в интернете видео-, аудио- и фотоматериалы, разжигавшие, как признала экспертиза, межнациональную ненависть и вражду.

Кроме того, трое обвиняемых, по данным следствия, участвовали в нескольких так называемых "акциях" - нападениях на лиц неславянской внешности.

В преступной группе был лидер, роли четко распределялись: один отвечал за размещение экстремистских материалов и комментирование новостей в интернете, другой занимался организацией нападений. Подсудимые также вместе изучали экстремистскую литературу.

По данным следствия, группа была создана для регулярного совершения "акций". Сообщников задержали полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.