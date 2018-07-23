Правительство собралось избавиться от очередей в соцучреждения для пожилых людей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров ставит задачу ликвидировать очередь в социальные учреждения для пожилых людей, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Безусловно, также в этом проекте мы ставим задачу ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей, при этом мы исходим из того, что это нужно делать на современной основе, соответствующие проекты сейчас разрабатываются, чтобы это были современные учреждения нового типа", - сказал Топилин журналистам в Горках в понедельник.

Кроме того, предполагается продлить льготы по налогу на прибыль для учреждений социального обслуживания. "До 2020 года включительно нужно этому сектору нужно иметь понятную перспективу с точки зрения налогообложения, это мероприятие тоже будет предусмотрено", - отметил глава Минтруда.