Программу пособий по рождению первенца собрались скорректировать

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что программа ежемесячных выплат по рождению первого ребенка для семей с невысоким доходом может быть скорректирована по итогам этого года.

"Сейчас эта программа разворачивается в регионах, и уже более 70 тыс. семей получили это пособие. Она будет дальше развиваться; мы исходим из того, что, возможно, в последующем потребуются определенные коррективы по этой программе, но нам нужно дождаться результата", - сказал Топилин журналистам в подмосковных Горках в понедельник.

Министр напомнил, что программа действует с начала 2018 года, и "нужно подождать хотя бы год", чтобы ее первые итоги можно было проанализировать, сделать выводы, "какие есть нюансы, где есть необходимость настроек и так далее".

Глава Минтруда напомнил, что пособие на первого ребенка выплачивается в регионах до достижения ребенком возраста 1,5 лет, получателями этого пособия могут быть семьи, чей доход ниже 1,5 прожиточных минимумов. С инициативой о введении такого пособия выступил президент России Владимир Путин осенью прошлого года, решение вступило в силу с 1 января 2018 года.

Ранее в понедельник премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию нацпроекта "Демография" потребуется более 3,5 трлн рублей.

"Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем в 3,5 трлн рублей", - сказал премьер на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава правительства обозначил основные задачи, которые необходимо решить в рамках нацпроекта: создание условий для роста продолжительности жизни, формирования здорового образа жизни россиян, увеличение российских семей и поддержание роста рождаемости.

20 июля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере заявила, что объем нацпроекта "Демография" составляет 3,6 трлн рублей на шесть лет 2019-2024 гг., эта цифра пока не окончательная и обсуждается правительством РФ. Источник "Интерфакса" в пятницу сообщал, что в проектировках нацпроекта пока фигурирует цифра в 3,57 трлн рублей, значительная часть этих денег, как предполагается, будет направлена на трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду России на обеспечение выплат по программе материнского капитала.