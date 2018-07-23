СК проверит, пытался ли возможный убийца девочки в Серпухове совершать преступления против детей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о том, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове ранее пытался совершать преступления в отношении детей.

"В СМИ появилась информация о том, что задержанный по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. Однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей. Для проверки указанных сведений следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка СК в понедельник.

Следователями обязательно будет детально изучена вся поступившая информация, в случае ее подтверждения - действиям или бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка, добавили там.

"Всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефонам: (499) 184-00-65, (499) 184-04-96. Возможно, поступившие сведения помогут установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям",- подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что следователи проводят обыск в квартире жителя Серпухова 1990 года рождения, задержанного по подозрению в убийстве пятилетней девочки, тело которой было обнаружено в минувшее воскресенье в спортивной сумке. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.