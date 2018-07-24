Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 821 тыс. гектаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Диспетчеры красноярского лесопожарного центра зафиксировали в регионе 166 лесных пожаров на общей площади 821 тыс. 93 га, сообщает пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства во вторник.

"В авиационной и наземной зонах зарегистрированы 37 лесных пожаров в девяти районах края на площади 7 тыс. 968 га, в зоне контроля на удаленном расстоянии - 129 пожаров на площади 813 тыс. 125 га", - говорится в сообщении.

В тушении доступных очагов огня принимают участие более 800 человек, задействовано около 50 единиц техники. Удаленные пожары контролируют с помощью космического мониторинга.

За прошедшие сутки в крае ликвидированы 73 лесных пожара на общей площади 22 тыс. 413 га, в том числе 65 очагов возгораний - в зоне контроля. В работах по тушению были задействованы более тысячи человек, 54 единицы техники, 22 воздушных судна.

В красноярском заповеднике "Тунгусский" продолжает гореть лес на площади 19 тыс. 689 га. В тушении огня в особо охраняемой природной зоне задействованы более 150 человек, в том числе сотрудники федеральной службы "Авиалесоохрана".

В региональном Минлесхозе подчеркивают, что ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.