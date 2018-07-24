Таможня на Сахалине прокомментировала изъятие спутниковых телефонов у японской делегации

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские таможенники изъяли шесть незадекларированных спутниковых телефонов у граждан Японии, которые 22 июля на чартерном рейсе авиакомпании "Аврора" прибыли на Южные Курилы, чтобы посетить местные кладбища, где захоронены их родственники, сообщает во вторник пресс-служба Сахалинской таможни.

"При оформлении чартерного рейса, прибывшего в рамках безвизовых обменов в аэропорт Южно-Курильска (о. Кунашир), у граждан Японии обнаружены шесть незадекларированных спутниковых телефонов. В соответствии с таможенным законодательством такие товары могут быть ввезены только с разрешения Роскомнадзора", - говорится в сообщении.

В отношении владельцев телефонов заведены административные дела о недекларировании товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ст. 16.3 КоАП РФ).

"Телефоны задержаны, ведется административное производство. Дальнейшая судьба радиоэлектронных устройств будет решена по итогам административного расследования", - сообщает пресс-служба таможни.

По ее данным, владельцам спутниковых телефонов грозят штрафы (до двукратного размера стоимости товара) либо их конфискация.

Как сообщалось, безвизовая делегация из 70 человек прилетела в Южно-Курильск (о. Кунашир) на чартерном рейсе 22 июля днем. После въездных оформительских процедур 44 человека остались на Кунашире, 26 - улетели на соседний о. Итуруп. На следующий день гости также чартерным рейсом вылетели в Японию в Накасибецу (о. Хоккайдо).

В состав делегации входили бывшие жители Курильских островов, самому старшему из которых - 89 лет, их дети и внуки в сопровождении медработников, переводчиков, сотрудников японского МИДа и госслужащих. На Кунашире они посетили два кладбища, на Итурупе - одно кладбище. Японцы возложили венки к могилам своих близких и провели молебен.