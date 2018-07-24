ВКС РФ получат модернизированный радиолокационно-лазерный боеприпас

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заказало масштабную модернизацию тактических противорадиолокационных ракет Х-25МП, пишет во вторник газета "Известия".

"Они (ракеты Х-25МП - "ИФ-АВН") предназначались исключительно для уничтожения зенитных ракетных комплексов. Обновленный высокоточный боеприпас с лазерной головкой самонаведения и измененным блоком управления сможет поражать и другие наземные цели. По мнению экспертов, таким образом Воздушно-космические силы (ВКС) получат значительное число высокоточных ракет быстро и с небольшими затратами", - сказано в публикации.

В Минобороны РФ изданию сообщили, что всего планируется модернизировать 130 авиационных управляемых ракет типа Х-25МП, которые после изменения получат новый индекс - Х-25МЛ. Общая сумма затрат составит около 126 млн рублей, работы будут вестись в течение лет.

"Усовершенствованная Х-25 станет универсальной высокоточной ракетой, способной бороться с современными радарами. Для этого будет обновлена хранящаяся в ней база сигналов излучения радиолокационных станций (РЛС), станций связи и радиоэлектронной борьбы", - говорится в публикации.

Ракету оснастят современной системой управления и лазерной головкой самонаведения, что позволит использовать Х-25 не только против радиолокационных станций, но и для борьбы с бронетехникой, самолетами на аэродромах, мостами и переправами, надводными кораблями и др. Ракета сможет поражать хорошо укрепленные командные пункты и бункеры. Тандемная боевая часть способна пробивать бетонные перекрытия толщиной в метр, сообщают "Известия".

"Разработкой Х-25 занималось ОКБ "Звезда" (сегодня на его базе создана Корпорация тактического ракетного вооружения). Длина ракеты - 4255 мм, стартовый вес - 300 кг. Оснащена твердотопливным двигателем и фугасной боевой частью с 90 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность пуска - около 20 км, скорость - 850 м/с", - сказано в статье.

Как отмечает газета, прямым конкурентом российской Х-25МП является американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, которая впервые была применена в Ливии в 1986 году. В 1991 году авиация антииракской коалиции выпустила по РЛС противовоздушной обороны Ирака около 80 таких ракет. В 1996 году началась программа модернизации AGM-88, в рамках которой была установлена инерциальная навигационная система, корректируемая по сигналам со спутников, было обновлено программное обеспечение. Эта модернизация поражать заранее разведанные цели, даже если у них отсутствует излучение, пишут "Известия".