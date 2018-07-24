Прокуратура начала проверку видео с убийством котенка топором

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Две школьницы в одном из сел Алтайского края зарубили топором котенка и сняли это на видео, чтобы разместить в интернете, сообщает во вторник пресс-центр региональной прокуратуры.

"23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками. Данное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Бурлинского района. Девочки зарубили котенка топором. Они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Прокуратурой организована проверка по факту жестокого обращения с животными. "Будет дана оценка виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе школе, в которой они обучаются", - подчеркивается в пресс-релизе.