Роскосмос собрался к 2019 году почти вдвое увеличить спутниковую группировку МЧС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" к концу 2019 года почти вдвое увеличит группировку спутников дистанционного зондирования Земли для нужд МЧС, заявил глава министерства Евгений Зиничев на совещании в Москве.

"Современные системы спутникового мониторинга позволяют в автоматизированном режиме выявлять районы природных аномалий. Уже к концу 2019 году планируем ввести семь центров приема и обработки информации. "Роскосмосом" планируется увеличить спутниковую группировку МЧС до 13 единиц", - сказал он.

Между тем начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Виктор Яцуценко напомнил, что "система космического мониторинга позволяет решать задачи мониторинга ЧС, вызванных паводками, природными пожарами, осуществлять поиск аварийных объектов терпящих бедствие в труднодоступных районах и акваториях".

По словам Яцуценко, в настоящее время спасатели получают данные с 8 отечественных и 10 зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли. "После увеличения российской группировки мы сможем комплексно использовать 23 спутника", - добавил он.