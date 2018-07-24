Защитницу хакасской культуры обвинили в экстремизме за пост в соцсети

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по республике Хакасия расследует уголовное дело об экстремизме в отношении жительницы Абакана Лидии Баиновой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В начале года Баинова разместила в соцсети "ВКонтакте" пост о том, что права хакасов, как она считает, ущемляются. Пост широко обсуждался в интернете. Была проведена психолингвистическая экспертиза, которая выявила в тексте поста признаки экстремизма", - отметил представитель УФСБ.

По его словам, против женщины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ей предъявлено обвинение. Собеседник агентства добавил, что следствие находится на завершающей стадии.

Баинова известна в Абакане как популяризатор хакасской культуры - она участвует в национальных культурных фестивалях, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.