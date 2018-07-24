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Житель Брянской области осужден за смерть возлюбленной, которую он нес на руках и уронил

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор жителю города Клинцы Брянской области по обвинению в гибели его девушки при падении с лестницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорен к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также с него взыскано более 500 тыс. руб. в счет возмещения морального и материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу

По версии следствия, вечером 14 октября 2017 года 33-летний мужчина в подъезде многоквартирного дома поднял на руки свою девушку и стал спускаться с ней по лестнице. Оступившись, он упал вместе с возлюбленной на лестничный пролет. При падении девушка получила травму головы, от которой спустя два дня скончалась в больнице.

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Теги: Брянская область
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