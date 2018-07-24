МВД предложило сделать побег с места ДТП уголовным преступлением

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - МВД России предлагает отнести оставление места дорожно-транспортного происшествия до окончания процедуры разбирательства к уголовным преступлениям.
Соответствующий проект федерального закона, вносящего изменения в Уголовный кодекс, размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в частности "абзац первый части второй после слов "в состоянии опьянения" дополнить словами "или скрывшимся с места его совершения".