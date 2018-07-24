МВД предложило сделать побег с места ДТП уголовным преступлением

Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемого Подробнее

В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене

Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения

Документы о проведении референдума в Мосгоризбирком подала инициативная группа КПРФ Подробнее

ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту

С 2019 года налог на добавленную стоимость вырастет на 2% Подробнее

23 июля 18:37

Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии

Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее" Подробнее

23 июля 16:36

ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"

Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкам Подробнее

23 июля 16:03

Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках

Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению Подробнее

23 июля 14:16

Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией

В рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапии Подробнее

23 июля 14:11

"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке

Ранее в Госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублей Подробнее

23 июля 12:31

Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot