Жители ЯНАО помогли задержать сбежавшего с места преступления педофила-насильника

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Случайный прохожий задержал подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком, который пытался сбежать с места преступления в городе Лабытнанги Ямало-ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР во вторник.

По данным следствия, вечером в понедельник 36-летний уроженец Ямальского района заманил девочку младше 12 лет в кустарник за жилым домом, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

На месте преступления его застала проходившая мимо женщина, она подняла тревогу. Убегавшего с места преступления насильника сумел задержать случайный прохожий.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста (п.б ч.4 ст.132 УК РФ). Он дает признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отмечает пресс-служба.

С пострадавшей девочкой работают врачи и психологи.