В России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врачи Тюменского федерального центра нейрохирургии (ФЦН) вместе с коллегами из Екатеринбурга провели уникальную внутриутробную операцию, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

Отмечается, что такая операция была впервые проведена в России, а в мировой медицинской практике она стала второй.

"У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний - гидроцефалия. Спасти ребенка могла только операция", - приведены в пресс-релизе слова главврача ФНЦ Альберта Суфианова.

Он отметил, что операция, которую провели в Екатеринбурге в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества, открывает целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно.

В пресс-релизе также подчеркивается, что 21-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа и ее сын, которого до рождения прооперировали уральские врачи, уже выписаны из больницы.

ФЦН в Тюмени появился в 2011 году в рамках нацпроекта "Здоровье" для оказания помощи пациентам со всей России, высокотехнологичное лечение бесплатное. В центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделения нейроонкологии и функциональной нейрохирургии.

Детское нейрохирургическое отделение признано одним из лучших в стране. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них - в возрасте до года.