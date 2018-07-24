Матвиенко призвала до конца года отказаться от клеток для обвиняемых в суде

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отказ от клеток для обвиняемых в зале суда, потребовала решить этот вопрос до конца года.

"Знаете, о чем мечтают члены Совета Федерации? О том, чтобы клетки изъяли из помещений, где рассматриваются судебные дела. Держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем - это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь", - сказала Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты во вторник.

"Коллеги, до конца года мы должны решить этот вопрос", - подчеркнула она.

По словам спикера, ей известно о планах заменять клетки на специальные стекла. "Мы не настаиваем на стеклянных клетках, мы хотим, чтобы как в европейских странах, подсудимый сидел рядом со своим адвокатом за столом в человеческих условиях. Это же цивилизованно", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "даже в советское время не было этих клеток". Матвиенко дала поручение главе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу подготовить предложения по решению проблемы.

Со своей стороны гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев, присутствовавший на заседании Совета Федерации, сообщил, что МВД предлагает "вернуться к системе барьеров, которые были давным-давно, чтобы было полное присутствие в зале".

В свою очередь председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев признал правильность постановки вопроса. Он отметил, что раньше не было ни клеток, ни стеклянных коробок в залах судов, а "работала высокопрофессионально конвойная служба". "Мы готовы сегодня-завтра рассматривать (дела) за барьерами", - сказал председатель ВС.