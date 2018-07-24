Глава СПЧ выступил против уголовной ответственности за врачебные ошибки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уголовная ответственность за врачебные ошибки недопустима, вместо этого в таких случаях можно предусмотреть компенсации от государства, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Когда начались разговоры о том, что нужно наказывать медиков за врачебную ошибку, мы тут же сказали: тогда надо наказывать следователя за следственную ошибку, судью за судебную ошибку, а у нас же нет такого в законодательстве. Есть заведомо незаконный арест, заведомо неправосудный приговор, вот за это да, надо наказывать - когда судья знает, что человек невиновен и, тем не менее, сажает его в тюрьму, за это надо наказывать, а за ошибку отвечает государство в данном случае", - сказал Федотов на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Если человек был незаконно и необоснованно помещен в тюрьму, заключен под стражу, государство устанавливает меры правовой защиты, чтобы такое решение было отменено, а человек получил компенсацию, в том числе морального вреда, это установлено законом. Может быть, что-то подобное можно сделать и в медицинской сфере", - добавил он.

По его словам, врачебные ошибки - это сфера не уголовной, а гражданской ответственности, медицинского страхования. Глава СПЧ отметил, что это не относится к случаям, когда врачи допускают осознанную халатность, например, откладывая без причин срочную операцию, в результате чего пациент умирает.

По мнению правозащитника, защищать врача от оскорблений и физического насилия, может только воспитание культуры.

"Даже закон здесь особенно не поможет, вы не приставите к каждому медицинскому кабинету полицейского. Надо просто воспитывать в обществе толерантность, терпимость по отношению к чужому мнению, в том числе мнению врачебному. Одновременно с этим нужно повышать культуру здорового образа жизни. Человек должен понимать, от чего зависит его здоровье", - добавил Федотов.