Мужчину насмерть придавило столбом ЛЭП, с которого он воровал провода

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мужчину в Пензенской области насмерть придавило опорой ЛЭП, на которую он залез, чтобы украсть провода, сообщается во вторник на сайте регионального управления СКР.

По предварительным данным, в ночь на 20 июля 32-летний житель области вместе с двумя приятелями приехал на машине к селу Владыкино, забрался на бетонный столб ЛЭП и начал срезать провода. Неожиданно столб упал вместе с вором, придавив его, говорится в сообщении.

Приятели привезли мужчину в ближайшую больницу, но врачи не смогли его спасти - он скончался в приемном отделении от множественных травм.