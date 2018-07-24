Путин поручил кабмину проработать постройку моста между Сахалином и материком

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком.

"Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями (...). Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей - можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. (...) Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим", - сказал Путин во вторник на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

По словам президента РФ, это привело бы к развитию севера Хабаровского края, потому что к этому мосту нужно делать подходы. "Понимаю, этот вопрос - и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в фонд развития Дальнего Востока", - сказал Путин.

На встрече с президентом губернатор напомнил, что некоторое время назад Законодательное собрание региона направляло главе государства письмо о необходимости строительства этого моста, в том числе из той части средств, которая изымается по СРП-2 (Соглашение о разделе продукции).

"Считаем, что это хорошее дело, и мы его поддержим", - сказал губернатор.

В ходе встречи он также доложил президенту о социально-экономическом развитии области, которая сейчас демонстрирует позитивную динамику.