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Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о распространении системы страхования вкладов в банках на предприятия малого бизнеса.

Согласно закону, максимальный размер страхового возмещения организаций малого бизнеса будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 млн рублей.

Застрахованы будут вклады малых предприятий, которые относятся к таковым в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Страхованию подлежат вклады в рублях и в иностранной валюте, размещаемые в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Кроме того, законом вносятся изменения в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Ко второму чтению в закон были внесены поправки, согласно которым в случае изменения банком своего статуса на небанковскую кредитную организацию руководство компании обязано уведомить вкладчиков о своем выходе из системы страхования вкладов, а также о продолжении ведения счетов, но на срок не более 5 лет с даты изменения статуса.

В тексте поправок уточняется, что АСВ сможет получать информацию о счетах как физических, так и юридических лиц при наступлении страховых случаев.

Также изменена расчетная база для исчисления страховых взносов банков в АСВ. Предлагается определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее этот показатель исчислялся как среднее хронологическое. Как ранее пояснили в пресс-службе Минфина, изменение правил исчисления расчетной базы взносов не повлияет на размер страховых взносов, уплачиваемых в фонд.

По оценкам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие закона защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий, при этом общая сумма, подпадающая под защиту, может составить около 2 трлн рублей.

"Малый бизнес - это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. Его включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей", - заявил журналистам по итогам принятия закона председатель Думы Вячеслав Володин. "Поскольку лицензий чаще всего лишаются небольшие банки, в которых открывают счета субъекты малого бизнеса, отсутствие страхования денежных средств неизбежно ставило под угрозу их дальнейшую деятельность", - добавил он.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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