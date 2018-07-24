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Умер экс-глава Высшего арбитражного суда РФ и советник президента Яковлев

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Скончался советник президента РФ, бывший председатель Высшего арбитражного суда РФ Вениамин Яковлев, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации юристов России (АЮР).

"Сопредседатель АЮР Вениамин Федорович Яковлев скончался сегодня в Москве на 87-м году жизни", - сказал представитель Ассоциации.

Как говорится в некрологе, размещенном на сайте АЮР, он умер 24 июля после продолжительной болезни. Яковлев был сопредседателем и одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России, заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Свою профессиональную деятельность Яковлев начал в 1953 году - преподавателем Якутской юридической школы, которую возглавил в 1954 году. С 1956 по 1960 год - старший помощник прокурора Якутской АССР. В 1960-1987 годах - на научной и руководящей работе в Свердловском юридическом институте, где занимал должности старшего преподавателя, доцента, декана факультета, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе. Доктор юридических наук. Профессор. Член-корреспондент Российской академии наук. Автор многочисленных научных трудов по проблемам теории права, гражданского права, правосудия.

С 1987 по 1988 год - директор ВНИИ советского законодательства. С 1988 по 1989 год - заместитель председателя общественной Комиссии международного сотрудничества по гуманитарным проблемам и правам человека. В 1989 году был директором ВНИИ советского государственного строительства и законодательства. С 1989 по 1991 год - министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год являлся главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР.

В апреле 1992 года возглавил Высший арбитражный суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни был советником президента РФ.

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Теги: Вениамин Яковлев
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