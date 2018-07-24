В Ижевске вынесли приговор водителю грузовика, раздавившему коляску с ребенком

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Устиновский районный суд Ижевска во вторник признал 26-летнего водителя грузовика, раздавившего коляску с двухлетним ребенком, пока отец того был в баре, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Удмуртии.

Осужденному также запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд взыскал с него 700 тыс. рублей в пользу матери погибшего ребенка в счет моральной компенсации.

В сообщении отмечается, что при вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у водителя малолетнего ребенка, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей отцом погибшего мальчика, погодные условия в момент инцидента и несоответствие тротуара техническим нормам.

В апреле 2017 года сообщалось, что двухлетний мальчик погиб под колесами грузового автомобиля около одной из торговых точек в Ижевске. Отец ребенка оставил его в коляске около грузовика, водитель которого занимался погрузкой, и пошел в бар. Начав движение, водитель раздавил коляску.