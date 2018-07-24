Дума приняла во II чтении законопроект о свободе выбора родных языков в школах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного.

До сих пор в школьной программе русский изучался как государственный язык, но нельзя было выбрать его для изучения как родной язык.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что "федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка".

Также в законопроекте фиксируется правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов (дошкольное образование). Также фиксируется право свободного выбора изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, а также государственных языков национальных республик.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. Законопроект вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках. После этого в Госдуме была создана рабочая группа по доработке этого законопроекта, результатом работы которой стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами, участвовавшими в работке законопроекта.

По словам председателя комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслава Никонова, трудно посчитать количество языков, которые есть на территории РФ, тем более, если учитывать наречия, называется цифра около 277 языков. Это не является рекордом, в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее - на более чем 850 языках.

"Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны", - сказал парламентарий.

При этом при обсуждении законопроекта в первом чтении предлагалось учредить Фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, проблемами, связанными с выработкой соответствующих методик образования, вопросами подготовки учебников, пособий по родному языку и родной литературе, вопросами экспертизы этих учебников, вопросами продвижения их через федеральные государственные образовательные стандарты и примерные образовательные программы. Однако в тексте второго чтения вопрос о создании такого фонда не нашел отражения.

"Вопрос о создании фонда мы вынесли за рамки законопроекта, потому что это не регулируется законом об образовании", - сказал Никонов.