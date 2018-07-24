Больница в Карелии выплатила 4 млн рублей семьям погибших на Сямозере детей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суоярвская центральная районная больница (ЦРБ) в Карелии выплатила 4 млн рублей компенсаций потерпевшим по делу о халатности фельдшера учреждения Ирины Щербаковой, которая приняла за шутку звонок о тонущих на Сямозере детях.

"Выплачены (компенсации - ИФ) всем семьям, которые подавали иски", - сообщил "Интерфаксу" главный врач ЦРБ Алексей Спирин, отметив, что 4 млн рублей были выплачены из средств больницы.

В апреле 2017 года Суоярвский суд приговорил Щербакову к трем годам колонии-поселения. По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что на озере тонут дети, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

В карельском Минздраве сообщали, что фельдшер приняла звонок от ребенка за шутку и не придала этому значения. Щербакова признала вину частично.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

В настоящее время обвинения по делу предъявлены директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности). Кроме того, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Л.Котович и бывший глава ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Рассмотрение уголовного дела началось в Петрозаводском городском суде 9 апреля 2018 года. По делу предполагается допросить порядка 400 человек. Потерпевшими признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек.