В Петербурге установили песочницу без песка за 350 тысяч рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга проверит информацию об установке песочницы стоимостью 350 тысяч рублей на детской площадке в Центральном районе города, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Прокуратура Центрального района организовала проверку информации СМИ об установке дорогостоящей песочницы на территории детской площадки на углу Дегтярной и 6-ой Советской улиц. Прокуроры проверят условия заключения контракта на установку этого оборудования и его фактическое исполнение", - говорится в сообщении.

На детскую площадку обратили внимание активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания", связанного с движением "Красивый Петербург". Они указали на то, что в песочнице стоимостью 350 тыс. рублей до сих пор нет песка, хотя оборудование было установлено еще зимой.

Согласно документации на портале госзакупок, обустройство детской площадки обошлось городскому бюджету почти в 5 млн рублей. Из них 353 тыс. рублей было потрачено на песочницу в виде домика, 312 тыс. рублей - на подвесные качели, 76 тыс. рублей - на качалку на пружине, и 1,7 млн рублей - на детский игровой комплекс с горками для катания.

Ранее депутаты "Единой России" при участии Марии Щербаковой неоднократно выступали с критикой администрации Центрального района: в 2017 году в течение месяца на каждом заседании Заксобрания принимались обращения с указанием на ошибки чиновников. Так, 6 декабря 2017 года Заксобрание обратилось к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сократить количество круглосуточных заведений на Думской улице - одном из центров ночной жизни города. А 13 декабря палата приняла обращение к губернатору с просьбой навести порядок в Апраксином дворе.

Позже депутаты инициировали обсуждение законопроекта о парламентском расследовании, что позволит народным избранникам отстранять чиновников от должности и выражать им недоверие. СМИ связывали активность парламентариев с конфликтом между действующим главой Центрального района Андреем Хлутковым и депутатом Щербаковой, ранее возглавлявшей районную администрацию. Последнее обращение Щербаковой было озвучено в середине июня на заседании парламента и касалось того, что ей якобы не предоставляют канцелярию и стулья для приемной.

В свою очередь Полтавченко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отрицают наличие конфликтов и противоречий между исполнительной и законодательной властью Петербурга.