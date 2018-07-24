Депутат из Коми получил срок из-за поддельной справки об инвалидности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Интинский горсуд (Коми) признал местного коммерсанта и депутата городского Совета виновным в мошенничестве в особо крупном размере при получении компенсаций и иных социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд установил, что в период с 2009 по 2017 года коммерсант представлял в фонд соцстрахования и Пенсионный фонд справки, содержащие заведомо ложные сведения о состоянии здоровья. На основании этих документов ему дали инвалидность II группы с 60-процентной утратой общей трудоспособности в связи с якобы полученными на шахте заболеваниями. Он получал ежемесячные страховые и пенсионные выплаты, ему оплатили стоимость санаторных путевок и проездп до места лечения и обратно всего на сумму свыше 5,8 млн рублей.

После обнаружения подлога депутата отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что у него нет профессиональных заболеваний, а постановленные диагнозы являются ложными. "Вину в инкриминируемом деянии депутат не признал, сказав, что к нарушениям, допущенным медиками при установлении ему группы инвалидности, никакого отношения не имеет", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Кроме того, был удовлетворен иск прокуратуры Инты о взыскании с осужденного причиненного ущерба.