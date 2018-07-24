Жильцов дома в Ленинградской области эвакуировали после взрыва газа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Один человек получил ожоги при взрыве газа в жилом доме города Приозерска Ленинградской области.

"В 19:10 поступил сигнал о том, что на первом этаже трехэтажного дома по улице Кирова в Приозерске в квартире произошел предположительно хлопок газовоздушной смеси", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области во вторник.

На месте происшествия работали дежурная смена 142 пожарно-спасательной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, бригады газовой службы, полиции и "скорой помощи".

"По прибытии было установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 12 квадратных метров. Обрушения конструкций дома нет. В 19:42 пожар был ликвидирован. С места происшествия госпитализирован пострадавший с ожогами. 35 человек, включая пятерых детей, были выведены по маршевой лестнице", - сказали в МЧС.