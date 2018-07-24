Предполагаемый участник ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир" прекратил голодовку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Содержащийся в СИЗО в Ростове-на-Дону Эмир-Усейн Куку, обвиняемый в причастности к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", прекратил голодовку. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

"Он прекратил голодовку еще 18 июля. Мы были в ФКУ СИЗО 4 сегодня и общались с ним. Думаю, цель Умира-Усейна Куку была привлечь внимание, и это, как он считает, получилось сделать. По его мнению, требования были услышаны. Сейчас он находится один в камере, принимает питательные смеси и соки. К СИЗО у него нет претензий, состояние здоровья удовлетворительное", - рассказал Петрашис.

26 июня 2018 года Куку, содержащийся в СИЗО-4 Ростова-на-Дону, обратился с письменным заявлением к администрации учреждения об объявлении голодовки, требуя освободить из мест заключения УИС РФ граждан Украины. При этом указал, что претензий к администрации учреждения, связанных с условиями содержания, не имеет.

Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский несколько дней назад заявлял, что состояние здоровья Куку оценивается медиками как удовлетворительное. При этом адвокат обвиняемого Сергей Локтев заявлял, что состояние его подопечного ухудшилось в связи с продолжающейся голодовкой.

Как сообщалось, шестеро обвиняемых в создании на территории Ялты ячейки "Хизб ут-Тахрир", одной из целей которой был насильственный захват власти, отрицали свою вину в суде, в том числе и Куку.