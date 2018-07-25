Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки увеличилась вдвое

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Девять лесных пожаров, общая площадь которых составляет почти 120 га, зарегистрировано на утро среды в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Так, в лесах Сургутского района горит 45 гектаров леса, в Березовском - 5 гектаров, в Нижневартовском - 11 гектаров.

К утру среду удалось локализовать пожар на площади 50 гектаров в Кондинском районе. Кроме того, локализованы природные возгорания в Нефтеюганском, Октябрьском и Сургутском районах.

По данным ведомства, основная причина возникновения пожаров - грозы.

Ранее сообщалось, что к утру вторника на территории округа тушили четыре пожара общей площадью свыше 50 гектаров.

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой в Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, а также в Нягани, Югорске, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске установлен класс повышенной пожарной опасности.

В среду в ХМАО ожидается 30-градусная жара и порывистый ветер.