"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на авиакеросин, который весной составил более 20%, привел к подорожанию цен на билеты, выяснил "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что "Аэрофлот" с 26 июля повысит на 200–400 руб. топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков (кроме "Победы", не находящейся под коммерческим управлением перевозчика).

Повышение составит 200 руб. на полетный сегмент для экономкласса и "комфорта" и 400 руб. для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В "Аэрофлоте" отказались от комментариев.

Хотя другие российские авиакомпании пока не говорят о грядущем повышении цен на билеты, они признают, что оно неизбежно.

"Коммерсатнъ" подчеркивает, что согласно ожиданиям туристической отрасли, при сохранении тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.

В OneTwoTrip и Biletix подтвердили, что получили письмо "Аэрофлота". В Biletix говорят, что не планируют компенсировать рост сбора за свой счет, цены на билеты перевозчика вырастут на размер надбавок.

Между тем, источники "Коммерсанта" на туристическом рынке добавляют, что некоторые зарубежные авиакомпании также уведомили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах. Например, Qatar Airways планирует поэтапно повышать тарифы с 28 июня.

Как поясняет издание, рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.