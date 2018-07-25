СКР добавил к обвинению экс-главы Минобороны Украины эпизод о призыве совершать теракты в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил бывшему главе Минобороны Украины Анатолию Гриценко обвинение в еще одном эпизоде призывов к терактам на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СКР в рамках расследуемого уголовного дела о публичных призывах бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала "112 Украина" 2 июля 2017 года выявлен еще один эпизод его преступной деятельности" , - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года. "По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", - говорится в пресс-релизе.

В СКР отметили, что по данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

"В настоящее время уголовные дела о совершении А.Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.