На мосту через Керченский пролив уложили первые рельсы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Строители уложили первые рельсы на мосту через Керченский пролив, сообщает в среду информационный центр проекта.

"Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста: над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, "бархатный" путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, формирование верхнего строения пути ведется последовательно в направлении от Тамани к Керчи: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым путям.

На 1 км пути приходится 2 тыс. шпал. В общей сложности железнодорожникам предстоит уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тыс. кубометров щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей.

В информцентре пояснили, что на Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, которая создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. Готовность двухпутного участка длиной почти 40 км составляет более 80%. В 2014 году в проект было включено ответвление к Крымскому мосту, на ж/д подходе уложен бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной в перегон.

Также сообщается, что мост будет рассчитан на движение поездов массой 7,1 тыс. тонн. Согласно проекту, пассажирские поезда смогут двигаться по нему со скоростью 120 км/ч, максимальная скорость грузовых составов - 80 км/ч.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки (14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год). Общая стоимость проекта составляет почти 228 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком выступает компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось 16 мая, на полгода раньше заявленного срока. К середине июля по мосту проехало более 1 млн транспортных средств.

Для грузового автотранспорта мост должен открыться в октябре этого года, запуск ж/д сообщения намечен на декабрь 2019 года. В начале июня сообщалось, что строители погрузили последнюю сваю в основание опоры фундамента ж/д части моста.