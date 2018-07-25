Килограммовые самородки янтаря, найденные в Калининградской области, назвали "Третьяк" и "Мундиаль"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два крупных самородка, добытые на Калининградском янтарном комбинате, получили имена "Третьяк" и "Мундиаль".

"В течение последних недель найдены два крупных куска янтаря. Один весом 1,1 кг, второй практически такой же. Ценность обоих будет определена специалистами Гохрана. Первый получил название "Мундиаль", а второй - "Третьяк", - сказал журналистам генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

По его словам, "Третьяк" был найден в 23 июля: в минувшую субботу на комбинате побывал знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, который согласился, что в честь него будет назван самородок.

"А еще Третьяк попросил нас делать янтарные сувениры на хоккейную тематику аналогично тем, что были изготовлены комбинатом к ЧМ по футболу. Мы обязательно это сделаем", - отметил Зацепин.

По его словам, с начала года комбинат уже добыл семь камней янтаря весом более килограмма.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". По итогам 2017 года комбинат добыл 453 тонны янтаря, в том числе 19 крупных камней, вес самого большого из них составил 3,2 кг.