Полмиллиарда рублей изъяли при обыске в петербургской квартире

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли в петербургской квартире более 400 млн рублей и крупные суммы в валюте при обыске по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербург, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 млн рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро", - сказала Волк.

Отмечается, что в ноябре 2017 года следователями было возбуждено дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантка дела отправлена под домашний арест.

По данным СМИ, в конце 2017 года в ее квартире проводился обыск, в ходе которого были изъяты более 600 млн рублей.