На вокзалах будут объявлять расписание поездов по местному времени

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги (РЖД) с 1 августа будет указывать график прибытия и отправления поездов на всех вокзалах и остановочных пунктах по местному времени, сообщили РЖД.

Информация будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также объявляться по громкой связи, говорится в сообщении.

Ранее график движения поездов указывался по московскому времени. Сейчас ОАО "РЖД" проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.

В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда, отправляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках ж/д билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Таким образом, с 1 августа вся информация о расписании движения поездов РЖД как дальнего, так и пригородного сообщения будет указываться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов РФ.