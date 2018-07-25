Назначены два зама главы МЧС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Алексей Серко назначен статс-секретарем МЧС РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Указом президента Российской Федерации от 24 июля 2018 года № 450 (...) статс-секретарем - заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен Серко Алексей Михайлович", - говорится в сообщении МЧС РФ, поступившем в "Интерфакс".
Кроме того, заместителем главы МЧС РФ назначен Николай Гречушкин.